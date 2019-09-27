بن فليس: أملك مشروعاً لإخراج الجزائر من أزمتها

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

قال رئيس حزب طلائع الحريات المعارض في الجزائر علي بن فليس، أمس، إنه يملك مشروعاً قادراً على إخراج الجزائر من أزمتها الاقتصادية والسياسية، ويستهدف تعزيز الديمقراطية التي تكرّس سلطة الشعب.

وأكد بن فليس، في مؤتمر صحافي، أنه في حال أذنت له اللجنة المركزية للحزب بالترشح للانتخابات الرئاسية، سيتوجه للشعب الجزائري، وسيطرق أبوابه من أجل الحصول على ثقته.

وقال بن فليس: «أملك مشروعاً منذ 2004، وحدثته في 2014، أعرف أسباب الأزمة التي تعانيها الجزائر، وأعتقد أنني أملك الحلول للمشكلات السياسية والاقتصادية التي يعانيها البلد».

وذكر بن فليس، أنه كان معارضاً شرساً للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الذي نافسه مرتين على رئاسة الجزائر في 2004 و2014، موضحاً أن آلة التزوير هي من كانت تقف حائلاً أمامه في الفوز. وتمسك بن فليس، برحيل الحكومة، لأنه يعد برأيه عامل طمأنة وتهدئة للشعب الجزائري، لافتاً أن المصادقة على قانون السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، وقانون الانتخابات، تعد تقدماً كبيراً في طريق تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.