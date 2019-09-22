الجيش المصري: المتحدث العسكري هو المصدر الوحيد للمعلومات

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أصدر المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، بياناً عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، قال فيه إنه في إطار انتشار بعض الصفحات التي تدعى تبعيتها للقوات المسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد القوات المسلحة أنها تصدر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بها من خلال المتحدث العسكري، وأن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على فيسبوك وتويتر، هي فقط المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.

وتابع البيان: "تهيب القوات المسلحة بكافة وسائل الإعلام وجموع المواطنين، عدم الانسياق وراء أي مصادر أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة".