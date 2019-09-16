مصر: مقتل مجموعة إرهابية بشمال سيناء

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس، مقتل مجموعة إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمنطقة جلبانة في شمال سيناء، وإصابة ضابطين وفرد شرطة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن «معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني حال تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء وقيامهم بتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق». وأضافت أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد أماكن المجموعة الإرهابية وأماكن ترددهم. كما أشار بيان الوزارة إلى أنه قد تم العثور بحوزتهم على عدد من الأسلحة الآلية وكمية من الذخيرة. وأضاف البيان أن المعلومات أشارت إلى أن «العناصر الإرهابية تتلقى تكليفات من قياداتهم الهاربة في الخارج لتنفيذ تلك العمليات الإرهابية».