بالصور.. التونسيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسهم

المصدر: تونس - متابعات الإمارات اليوم

بدأ اليوم الناخبون في تونس الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 24 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية لولاية تمتد لخمس سنوات في استحقاق يشهد منافسة غير مسبوقة.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات 7 ملايين و88 ألف ناخب.

واصطف العشرات من الناخبين أمام مراكز الاقتراع قبل أن تفتح أبوابها، لاختيار الرئيس من بين الـ 24 مرشحا.

وأبرز المرشحين رئيس الحكومة الليبرالي يوسف الشاهد ورجل الدعاية الموقوف بتُهم تبييض أموال نبيل القروي الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد، إضافةً إلى عبد الفتّاح مورو مرشّح حزب «حركة النهضة».

وهذه ثاني انتخابات رئاسية ديمقراطية تشهدها تونس في تاريخها وهي الانتخابات الرابعة منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011 بما في ذلك انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011 والرئاسية والتشريعية في 2014 والبلدية في 2018.