الشرطة تمنع احتجاجات مناهضة لحكومة هونغ كونغ

المصدر: هونغ كونغ - وكالات

كافح المتظاهرون المناهضون للحكومة في هونغ كونغ لتنظيم تظاهرات، أمس، فيما دفعهم للتراجع الوجود الشرطي الكثيف، والجماعات الموالية للصين، في فعاليات نظمت في العديد من المناطق في البلاد، فيما احتفلت بقية المدينة بمهرجان منتصف الخريف.

ولم تجذب مسيرة في مقاطعة تين شوي وي، في منطقة نيو تيريرتوريز، سوى العديد من المتظاهرين، نظراً لأنها لم تحصل على موافقة الشرطة، فيما تم نشر المئات من رجال الشرطة في جميع أنحاء المنطقة، كما تمت إقامة حواجز طرق لإبطاء الحركة المرورية.

وانتهى موكب صغير عبر المقاطعة بشكل مفاجئ، عندما منعت الشرطة المقيمين فيها من السير أكثر، ما دفع الكثير من المتظاهرين إلى تغيير زيّهم الأسود المعتاد، وتمرير معدات الاحتجاج مثل الأقنعة والخوذ إلى السكان القريبين، لتجنب توقيفهم وتفتيشهم، وهو أسلوب كثيراً ما تستخدمه الشرطة.

غير أن السكان واصلوا التجمع والصراخ نحو الشرطة من ممرات المشاة حتى وقت مبكر من مساء أمس، في حين أن العديد من المتظاهرين قاموا بنصب حواجز، فيما تمركز المئات من رجال الشرطة بالقرب منهم.

وتوافق التظاهرة الأسبوع الـ15 على التوالي للتظاهرات في هونغ كونغ، وهي مدينة صينية تتمتع بحكم شبه ذاتي، حيث بدأت التظاهرات المناهضة للحكومة في التاسع من يونيو الماضي.

ومازالت التظاهرات مستمرة رغم قرار الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، في الرابع من سبتمبر الجاري، سحب مشروع قانون خاص بتسليم المطلوبين للصين، الذي أثار الاضطرابات.

وفي وقت سابق أمس، وقعت اشتباكات بين المتظاهرين الموالين للصين، والمناهضين لحكومة هونغ كونغ، في العديد من الاعتصامات.

وتجمع المئات من الأشخاص الذين يحملون علم الصين الأحمر في مركز تسوق في كولون باي، حيث اشتبكوا مع مجموعة من المتظاهرين المناهضين للحكومة.