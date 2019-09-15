مقتل 6 مدنيين بقصف على إدلب السورية رغم وقف إطلاق النار

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

قتل ستة مدنيين على الأقل، معظمهم جراء قصف صاروخي للقوات السورية على جنوب محافظة إدلب، في شمال غرب سورية، رغم سريان وقف لإطلاق النار منذ أسبوعين، وفق حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس. وبدأ في نهاية أغسطس سريان وقف لإطلاق النار في إدلب ومحيطها، أعلنته موسكو، ووافقت عليه دمشق، إلا أنه يتعرض لخروقات متزايدة، وفق المرصد. وتسبب قصف صاروخي نفّذته القوات السورية على مدينتي معرة النعمان وكفرنبل، في ريف إدلب الجنوبي، في مقتل خمسة مدنيين بينهم طفلة، فيما قتل مدني سادس جراء ضربات روسية استهدفت قرية في ريف إدلب الغربي.

وبذلك، ارتفعت حصيلة القتلى، بحسب المرصد، منذ سريان وقف إطلاق النار، إلى 11 مدنياً، ثمانية منهم بقصف صاروخي للقوات السورية، واثنان جراء غارات روسية، فيما تسببت غارات نفذتها القوات السورية في مقتل مدني واحد.

وأفاد المرصد عن قصف بقذائف صاروخية نفذته القوات السورية على مناطق في إدلب وشمال اللاذقية وغرب حماة، غداة سقوط قذائف في محيط نقطة تتمركز فيها القوات التركية في قرية كفرحطاط في ريف إدلب الجنوبي.