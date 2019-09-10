وفد من الجامعة العربية لمراقبة انتخابات الرئاسة بتونس

المصدر: القاهرة – وام

أعلنت جامعة الدول العربية، أمـــــــــــس، أنهـــــا ستشــارك في متابعة الانتخابات الرئاسية التونسية، المقررة في 15 سبتمبر الجاري.

وأفاد بيان صادر من الجامعة، أمس، بأن بعثة الجامعة تزور تونس، تلبية للدعوة التي تلقاها الأمين العام للجامعة، أحمد أبوالغيط، من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، لإرسال بعثة من الجامعة العربية للمشاركة في ملاحظة الانتخابات الرئاسية التونسية.

ووجه أبوالغيط، بإيفاد بعثة من جامعة الدول العربية، برئاسة الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، السفير خليل إبراهيم الذوادي، لمتابعة هذا الاستحقاق.