«جنايات القاهرة».. أحكام بالمؤبد لقيادات «الإخوان» في «اقتحام الحدود»

المصدر: القاهرة - وكالات

قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بالسجن المؤبد على مرشد جماعة «الإخوان» الإرهابية، محمد بديع، وعدد من قيادات التنظيم بينهم،عصام العريان وسعد الحسيني ومحمد البلتاجي و5 آخرين، في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام الحدود الشرقية».

وأصدرت المحكمة حكما بمعاقبة كلا من صبحي صالح وحمدي حسن و6 آخرين بالسجن المشدد 15 عاما.

وأسدلت بذلك «جنايات القاهرة» المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، الدائرة 11 إرهاب،برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة، حكمها في القضية.

ويحاكم في القضية كل من الرئيس المعزول محمد مرسي «متوفى»، وآخرين من عناصر حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية.

وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين بعد أن استجابت لطلباتهم وسماع جميع شهود الأثبات والنفي.

جدير بالذكر أن عدد المتهمين في هذه القضية يبلغ 28 متهما من قيادات الإخوان وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ«إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبه رشاد البيومى، ويحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد»، وقررت إعادة محاكمتهم.