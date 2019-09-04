لبنان يستدعي السفير التركي بعد «الخروج عن أصول الدبلوماسية»

المصدر: بيروت - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، أمس، استدعاء السفير التركي لدى بيروت، على خلفية بيان لـ«الخارجية» التركية، أكدت أنه «لا يطابق الأصول الدبلوماسية».

وقالت «الخارجية» اللبنانية في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام: «بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، استدعى مدير الشؤون السياسية والقنصلية، السفير غادي الخوري، في وزارة الخارجية والمغتربين، السفير التركي في لبنان، هاكان تشاكل».

وتابعت: «في هذا السياق، طلب السفير الخوري استيضاحاً حول هذا البيان، وتصحيحاً واضحاً للخطأ من الجانب التركي، لتجنب سوء التفاهم، حفاظاً على العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين، ومنعاً للإضرار بها». وكانت «الخارجية» التركية أصدرت بياناً، قبل يومين، انتقدت فيه تصريحات للرئيس اللبناني، ميشال عون، بشأن ما قال إنه عنف مارسته الدولة العثمانية ضد اللبنانيين. وقالت أنقرة إن «تصريحات عون بنيت وفق أحكام مسبقة لا أساس لها من الصحة».