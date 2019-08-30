«الأزهر» يشيد بجهود «المجلس العالمي للتسامح والسلام»

المصدر: القاهرة - وام

استقبل فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أول من أمس، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أحمد بن محمد الجروان.

وأشاد الطيب بجهود المجلس العالمي للتسامح والسلام وأفكاره البناءة في إرساء ثقافة السلام حول العالم، وأوضح أن الأزهر على استعداد لدعم دور المجلس، ومساندة جهوده التي تتكامل مع الجهود التي يبذلها الأزهر، وتتوافق مع منهجه الوسطي الذي يرسخ التعايش مع الأديان الأخرى.

من جانبه، أطلع رئيس المجلس العالمي للتسامح فضيلة الإمام الأكبر على جهود المجلس في نشر قيم السلام والتعايش حول العالم، مبيناً أن المجلس يتعاون مع كل دول العالم المحبة للسلام، والهيئات والمؤسسات التي تؤمن بالتعددية وقبول الآخر، حيث تمكن المجلس من تنفيذ العديد من الأفكار والمبادرات الناجحة في هذا الإطار. وأوضح الجروان أن المجلس العالمي للتسامح والسلام يعتبر الأزهر الشريف المرجعية الفكرية والمظلة الجامعة للعاملين من أجل السلام في العالم، كما يرى أن فضيلة الإمام الأكبر أصبح رمزاً وأيقونة للأخوة والسلام الإنساني، نظراً إلى دوره العالمي في مواجهة التطرف ومد جسور الحوار والتواصل مع مختلف الحضارات والأديان.