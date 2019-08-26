"السيادي" السوداني ينفي تخصيص "سيارات البشير الفارهة" لأعضائه

المصدر: خالد محمود -القاهرة

نفى مجلس السيادة السوداني، في بيان، ماتردد عن تخصيصه سيارات الرئاسة السودانية السابقة لأعضائه، كما نفي استئجار أماكن لهم في فنادق حتى الانتهاء من اعداد منازلهم. وقال البيان "تداولت بعض وسائل الإعلام المحلية، أنباء تشير إلى منح أعضاء مجلس السيادة عدد السيارات الفارهة ماركة إنفينيتي".

وأوضح أن "السيارات المذكورة هي ملك للدولة التي تتبع لمؤسسة الرئاسة ويتم استخدامها في المناسبات الرسمية".

ونوه البيان إلى أن أعضاء مجلس السيادة لن يستخدموا تلك السيارات، وسيتم التباحث مستقبلاً عن كيفية توظيف تلك الأصول الفائضة بما يدعم موازنة الدولة، ويتسق مع أهداف ثورتنا المجيدة.

وأضاف البيان أن بعض وسائل الإعلام نقلت أن مؤسسة الرئاسة تتجه إلى استئجار فنادق ليقيم فيها أعضاء مجلس السيادة حتى تكتمل عمليات صيانة المنازل المخصصة لهم، حيث أكد أن "ذلك الخبر غير صحيح، ولم يتم التطرق لذلك في أي من الاجتماعات، وهو أمر مرفوض من حيث المبدأ، ولا نقبله نحن ممثلي الشعب في مؤسسة الرئاسة".

وختم المجلس بيانه بالتأكيد على أن "كل أعضاء المجلس من المدنيين مازالوا يقيمون بمنازل أسرهم".