ترامب: أنا غير سعيد من الاختبارات الصاروخية لكوريا الشمالية

المصدر: بياريتز (فرنسا) - د.ب.أ

ذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أنه غير سعيد بالاختبارات الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية.

وقال ترامب للصحافيين، جالساً بجوار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في قمة مجموعة السبع في فرنسا «إنني غير سعيد بذلك، لكن مرة أخرى هو لا ينتهك اتفاقاً».

وأضاف ترامب أنه تلقى «خطاباً جيداً للغاية» من زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون الأسبوع الماضي.

وتابع ترامب «أعتقد في النهاية، سوف يقوم بالشيء الصحيح. سنرى. ربما لا. ربما. لكن أعتقد أنه سيفعل الشيء الصحيح».

واختلف رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي مع ترامب حول قانونية الاختبارات، قائلاً من خلال مترجم إن «إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى من قبل كوريا الشمالية ينتهك بوضوح قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة».

وأضاف آبي «من المؤسف للغاية بالنسبة لنا إجراء جولة ثانية من إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى من قبل كوريا الشمالية أخيراً».

وكانت كوريا الشمالية قد بدأت سلسلة جديدة من الاختبارات الصاروخية في الأشهر الأخيرة، كان آخرها أول من أمس، عندما أسقطت صاروخين قبالة ساحلها الشرقي.

وأكدت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أحدث اختبار، وهو المحاولة السابعة من نوعها خلال أقل من شهر.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إنه تم إطلاق الصاروخين في الصباح، من مدينة سوندوك شرق البلاد وقطعا مسافة نحو 380 كيلومتراً. ويُعتقد أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى.