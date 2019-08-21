السودان.. مرسوم دستوري بتشكيل المجلس السيادي برئاسة البرهان

المصدر: الخرطوم - متابعات الإمارات اليوم

أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مرسوما دستوريا بتشكيل المجلس السيادي في البلاد، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

وفي مؤتمر صحافي عقد مساء أمس، أعلن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، الفريق ركن شمس الدين الكباشي، أن المجلس السيادي يضم 11 عضوا.

ونصّ المرسوم أيضا على ترأس البرهان للمجلس السيادي، كما ضم بين الأعضاء نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وضم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر عبدالرحمن حسن عطا، واللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم، بالإضافة إلى مرشحي "الحرية والتغيير"، حسن محمد إدريس قاضي، وصديق تاور كافي، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن عثمان التعايشي، وعائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عبد المسيح.

وسيؤدي البرهان القسم الأربعاء أمام مجلس القضاء، بينما سيؤدي أعضاء المجلس السيادي القسم ، أمام رئيس المجلس السيادي.

وتسلم المجلس العسكري الانتقالي في وقت سابق، أمس، أسماء مرشحي قوى الحرية والتغيير للمجلس السيادي. وجاء ذلك خلال اجتماع عاجل بين "العسكري الانتقالي" و"الحرية والتغيير" لإجازة القائمة النهائية لمجلس السيادة.

وكانت قوى الحرية والتغيير قد حسمت أمر مرشحيها الخمسة للمجلس السيادي بعد اجتماعات مطولة استمرت لساعات في دار حزب الأمن القومي بأم درمان.

وقبل ذلك ذكرت مصادر في قوى الحرية والتغيير ، أن رئيس الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو ، هدد باستئناف القتال إذا تم اختيار صديق تاور مرشح قوى التغيير لمجلس السيادة.