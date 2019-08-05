اجتماعات مكثفة لـ «الترويكا العربية» في الأمم المتحدة

المصدر: نيويورك - واس

عقدت «الترويكا» العربية، بقيادة المملكة العربية السعودية في نيويورك، اجتماعات مكثفة مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والدول الأعضاء الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي: الولايات المتحدة الأميركية، وجمهورية الصين الشعبية، وروسيا الاتحادية، وبريطانيا وإيرلندا الشمالية، وجمهورية فرنسا، إضافة إلى لقاء جمهورية ألمانيا الاتحادية، ولقاء آخر عقدته «الترويكا» مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري دي كارلو.

ووفقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن تلك الاجتماعات تأتي في ظل التحديات السياسية والتهديدات الأمنية التي تواجه الدول العربية، وتجسيداً لروح التعاون والتضامن التي نص عليها ميثاق جامعة الدول العربية، وتفعيلاً لقرارات الجامعة العربية، التي تنص على صون الأمن العربي، ولبحث سبل التصدي للتهديدات الخطرة في منطقة الشرق الأوسط، وبذل الجهود من أجل صون الأمن والسلم، وتعزيز السلام وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية، كما تهدف هذه الجهود إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية وبين الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن والأعضاء المؤثرين في الأمم المتحدة، بما يخدم القضايا العربية، ويعزز الأمن والاستقرار في دول المنطقة.

وتضمنت الاجتماعات التي عقدتها «الترويكا» العربية نيابة عن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، عضوية كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ومملكة المغرب، وجمهورية اليمن، إضافة إلى الوفد المراقب لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة.

الاجتماعات تأتي في ظل التحديات السياسية التي تواجه الدول العربية، وتفعيلاً لقرارات الجامعة العربية.