العراق يلغي مكاتب هيئة «الحشد» في المحافظات

المصدر: بغداد - وكالات

أعلن مستشار الأمن الوطني العراقي ورئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، في مؤتمر صحافي، أمس، إلغاء مكاتب هيئة الحشد الشعبي في جميع المحافظات العراقية.

وأضاف الفيّاض، في مؤتمر صحافي، أنه سيتم إلغاء مديرية التعبئة لميليشيات الحشد الشعبي وفروعها في المحافظات كافة، وتحويل ملفاتها إلى الجهة المناسبة في الهيئة.

وأكد الفياض أن «السلطات العراقية تحتاج إلى شهرين لإكمال عملية الدمج والتجانس، وإلغاء مكاتب الحشد في المحافظات»، مبيناً أنه وجه رسالة، أمس، إلى رئيس الوزراء القائد العام للقوات، عادل عبدالمهدي، بشأن تنفيذ الأمر الديواني بهذا الشأن.

وشدد على متابعة الإجراءات، لكل من يحاول انتحال صفة الحشد.