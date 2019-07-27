الخطوط البريطانية تستأنف رحلاتها بمطار القاهرة

المصدر: القاهرة - وكالات

غادرت مطار القاهرة، صباح اليوم السبت، طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية (بريتش إيرويز)، متوجهة إلى لندن، منهية توقفا لرحلاتها بين مطارى القاهرة وهيثرو في لندن لمدة أسبوع.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: "غادرت الطائرة البريطانية متوجهة إلى مطار هيثرو بلندن في موعدها، وهى من طراز يوينج 787 دريم لاينر، وعليها أكثر من 200 راكب".

وأكدت المصادر أن الخطوط البريطانية لم تخبر السلطات المصرية بأية ملاحظات على إجراءات الأمن بمطار القاهرة، خاصة وأن وفدها الأمني أشاد بإجراءات التأمين المتبعة بالمطار خلال آخر تفتيش أمنى لهم على مطار القاهرة.

وكانت شركة الخطوط الجوية البريطانية أعلنت في بيان لها، السبت الماضي، أنها علقت رحلاتها إلى القاهرة لسبعة أيام، "كإجراء احترازي" من أجل إجراء عملية تقييم للأمن هناك، وقال البيان: "نقوم باستمرار بمراجعة إجراءاتنا الأمنية في جميع مطاراتنا حول العالم، وقد علقنا الرحلات إلى القاهرة لسبعة أيام كإجراء احترازي من أجل مزيد من التقييم".