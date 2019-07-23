«الصحفيين»: خبر زيارة صحافيين إماراتيين لإسرائيل «ملفق»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعرب مجلس إدارة «جمعية الصحفيين» الإماراتية عن استنكاره الشديد للبيان الذي أصدره الاتحاد العام للصحافيين العرب، وللأسف الكبير لزيارة بعض الصحافيين العرب للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت «جمعية الصحفيين» الإماراتية عدم زيارة أي من الصحافيين الإماراتيين المنتمين للجمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال الكيان الإسرائيلي.

وطالبت الجمعية اتحاد الصحافيين العرب بتوخي الحذر والتأكد من المصادر الرسمية والموثوق بها للبيانات قبل إصدار مثل هذه البيانات والنشرات الصحافية التي تحتوي على معلومات زائفة وغير حقيقية وغير دقيقة ولا أساس لها من الصحة. ويعمل الصحافيون الإماراتيون مع أشقائهم من الصحافيين العرب والفلسطينيين لنصرة القضية الفلسطينية في جميع وسائل الإعلام الإماراتية. وحثت الجمعية جميع الأطراف على عدم الزج باسم «الصحفيين» الإماراتية في زيارات وهمية وشائعات. وأكدت أن الصحافيين الإماراتيين متمسكون بموقف دولة الإمارات العربية المتحدة الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني حتى إقرار الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية.

«الجمعية» أكدت عدم زيارة أي من الصحافيين الإماراتيين إلى الأراضي المحتلة من خلال الكيان الإسرائيلي.