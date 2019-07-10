الميليشيات الحوثية تحكم بإعدام 30 مختطفاً في سجونها

المصدر: عدن ـــ وكالات

أصدرت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أمس، أحكاماً غير قانونية بإعدام 30 مختطفاً، وقالت مصادر في لجنة الأسرى المنبثقة عن مشاورات استوكهولم، إن أعضاء المجموعة المحكوم عليها أسماؤهم مدرجة ضمن الأسرى والمختطفين الذين تطالب الحكومة الشرعية بالإفراج عنهم، وقد أقرت ميليشيات الحوثي بوجودهم في سجونها.

وقالت رابطة أمهات المختطفين في اليمن، خلال وقت سابق، إن الميليشيات الحوثية عقدت جلسات محاكمات هزلية بحق المختطفين المدنيين من الأبرياء، بينهم أكاديميون وطلاب ومهندسون، اختطفوا من بيوتهم ومقار أعمالهم، ومن الشوارع العامة دون مسوغ قانوني، وقامت بإخفائهم قسراً لأشهر طويلة.

واتهمت الرابطة الحقوقية الجماعة الحوثية الإرهابية، بأنها مارست في حق المختطفين أبشع أصناف التعذيب الجسدي الممنهج، وانتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب، مضيفة أنه عند إحالتهم على التحقيق كانت على أجساد بعضهم آثار التعذيب، كما قامت الميليشيات بالتشهير بهم.

إلى ذلك، قالت مصادر محلية في صنعاء، إن شاباً توفي تحت التعذيب في أحد مراكز الاحتجاز التابعة للميليشيات الحوثية، يدعى أيمن المقطري، لافتة إلى أنه توفي تحت التعذيب في قسم شميلة، بعد أن سلم نفسه للقسم، إثر عراك مع آخرين جنوب العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

وأوضحت المصادر أن الشاب المقطري تعرض للضرب المبرح والتعذيب الشديد، عقب احتجازه من قبل عناصر الميليشيات، ثم فارق الحياة نتيجة التعذيب.