عبدالله بن زايد: العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والهند شهدت نقلة نوعية كبيرة

المصدر: نيودلهي - وام

استقبل رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في العاصمة نيودلهي، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والوفد المرافق، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى الهند، حيث أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين شهدت نقلة نوعية كبيرة في المجالات كافة، خلال السنوات الماضية، وهناك حرص مستمر على تعزيزها في شتى المجالات لما فيه خير للبلدين والشعبين الصديقين.

ونقل سموه، في بداية اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى رئيس الوزراء الهندي، الذي حمَّل سموه تحياته إلى سموهم، وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، مجالات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف القطاعات بما يضمن تحقيق تطلعات كلا البلدين، كما تم خلال اللقاء استعراض التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، رحب رئيس وزراء الهند بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى نيودلهي، معرباً عن تمنياته أن تسهم هذه الزيارة في دعم علاقات التعاون والصداقة بين البلدين الصديقين، كما أكد حرص بلاده على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دولة الإمارات، بما يعزز الشراكات الثنائية التي تخدم عملية التنمية والتقدم والازدهار لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين.