بدعم إماراتي.. افتتاح مركز للإنزال السمكي بالساحل الغربي

المصدر: الساحل الغربي - وام

بدعم إماراتي، تم أمس افتتاح مركز الإنزال السمكي، في منطقة المتينة التابعة لمديرية التحيتا بالساحل الغربي لليمن، وتزويده بمنظومة طاقة شمسية متكاملة.

وقالت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن أكثر من 4 آلاف صياد، سيستفيدون من هذا المركز الذي يأتي ضمن 24 مركزا للإنزال السمكي تم تأهيلها وإنشاؤها من قبل دولة الإمارات بالساحل الغربي لليمن.

و أشارت الهيئة، إلى أن هذا المشروع سينهي بشكل جذري معاناة الصيادين، خاصة وأن هذه المنطقة كانت تفتقر إلى مركز إنزال سمكي، موضحة أن المشتغلين في مجال الاصطياد السمكي في المنطقة بدأوا عملهم، ما سيعود بالخير على سكانها البالغ عددهم أكثر من 9 آلاف نسمة.

ومن جهته، أكد مدير عام مديرية التحيتا ورئيس المجلس المحلي، حسن علي ابراهيم هنبيق، أن مركز الإنزال السمكي الذي تم إنشاؤه بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سيسهم بشكل كبير في تحسين معيشة الصيادين في المتينة والمناطق المجاورة لها.

ومن جانبهم، قال صيادون يمنيون مستفيدون إن المركز منحهم دافعاً معنوياً كبيراً من أجل العودة إلى ممارسة مهنة صيد وتسويق وبيع الأسماك لتحسين ظروفهم المعيشية وزيادة دخولهم، مشيدين بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والتي عملت على تقديم الدعم السخي في مختلف المجالات الإنسانية والخدمية والتنموية على امتداد قرى ومناطق الساحل الغربي.