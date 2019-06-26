ترامب يحـــذر من رد أميركي «سـاحق» على أي هجوم إيراني

المصدر: عواصم - وكالات

حذر الرئيس دونالد ترامب، إيران، أمس، من أن أي هجوم على المصالح الأميركية سيؤدي إلى رد «ساحق» وقد يؤدي إلى «إزالتها» من الوجود، وفي وقت قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، إنه يعتقد أن العقوبات والضغوط التي تمارسها واشنطن على النظام الإيراني ستدفع به إلى طاولة المفاوضات، قال السفير الأميركي لشؤون نزع السلاح روبرت وود، إن بلاده ستبحث عن سبل لفرض مزيد من العقوبات على إيران.

وقال ترامب على «تويتر»: «بيان إيران الذي ينطوي على جهل شديد وإهانة، والذي صدر (أمس)، إنما يظهر فحسب أنهم لا يدركون الواقع. أي هجوم من إيران على أي شيء أميركي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة. في بعض المجالات كاسحة تعني المحو»، مضيفاً أن القادة الإيرانيين أنفقوا أموال الشعب الإيراني على الإرهاب، ولا يفهمون إلا لغة القوة.

وأضاف أن «الولايات المتحدة أقوى قوة عسكرية في العالم الى حد بعيد»، وتابع «نحن لم ننسَ استخدام إيران العبوات الناسفة التي قتلت 2000 أميركي وأصابت العديد».

في السياق نفسه، قال بولتون في مؤتمر صحافي في ختام القمة الأمنية الثلاثية التي جمعت كلاً من إسرائيل وروسيا والولايات المتحدة في القدس، إن طهران لا تظهر حالياً جدية بشأن الحل الدبلوماسي، لكن العقوبات ستدفعها في نهاية المطاف إلى إجراء الحوار مع أميركا.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، أول من أمس، فرض حزمة عقوبات جديدة على طهران، استهدفت قادة النظام الإيراني، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقال بولتون إنه إذا كانت إيران معنية بالحل الدبلوماسي، لما عملت على انتهاك الاتفاق النووي، فهناك أدلة متزايدة بشأن الانتهاكات الإيرانية، فضلاً عن دعم الميليشيات الإرهابية في المنطقة وبرنامج الصواريخ الباليستية.

وأشار إلى أن سورية كانت أحد الملفات التي جرى مناقشتها مع نظرائه الإسرائيليين والروس في القدس، وقال: «تود الولايات المتحدة رؤية خروج القوى الأجنبية من سورية، لكن المسألة الأساسية هي قوات إيران التي تمثل مشكلة في المنطقة».

واستعرض مستشار الأمن القومي الانتهاكات الإيرانية الأخيرة في المنطقة، مثل استهداف ناقلات النفط ومنشآت نفطية وإسقاط طائرة أميركية مسيرة، مضيفاً «هذا الأمر غير مقبول».

ورداً على سؤال بشأن خطر تهديد إيران لـ«ورشة البحرين»، التي انطلقت أمس، بشأن الشق الاقتصادي لخطة السلام الأميركية، قال بولتون «إن الخطر سيكون أكبر على إيران إذا استمر سلوكها، وآمل أن تعمل الورشة دون أي تدخلات إيرانية».

وبشأن المحادثات مع الروس والإسرائيليين، قال مستشار الأمن القومي إنه لم تكن هناك تطلعات لحل كل المشكلات خلال القمة الأمنية الثلاثية في القدس.

وأشار إلى أن القمة الأولى من نوعها بين هذه الدول ركزت على الأمن القومي في المنطقة، ومحاولة إيجاد استراتيجية لها.

وشدد في الوقت ذاته على أهمية «تعامل روسيا بجدية مع التهديد الإيراني في المنطقة».

وقال إن إيران ووكلاءها مثل ميليشيات حزب الله اللبناني يهددون أمن إسرائيل، بسبب إدخال الصواريخ الإيرانية إلى جوار إسرائيل، ولا سيما في سورية.

في المقابل، قال مستشار الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، إن هناك تعاوناً روسياً إيرانياً في سورية بشأن محاربة الإرهاب، على حد قوله.

وحاول توجيه رسالة تطمين إلى تل أبيب، فقال إن موسكو تسعى إلى ضمان أمن إسرائيل، مضيفاً «نريد أن تكون إسرائيل في أمن وأمان».

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن المناقشات وضعت أسساً جيدة للتعاون مع الدول الثلاث.

وأضاف أن «القمة فرصة حقيقية للمساعدة في إحراز تقدم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، وبشكل خاص في سورية».

وتابع «إسرائيل عملت مئات المرات ضد إيران في سورية، كما عملت على منعها من الحصول على أسلحة متقدمة تريد إرسالها إلى حزب الله»، متعهداً بمنع استخدام إيران الأراضي المحيطة بإسرائيل ضدها كمنصة لإطلاق هجمات.

وقال نتنياهو «إن الهدف المشترك (للدول الثلاث) أيضاً هو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة خصوصاً سورية، ومنع قوى خارجية وصلت إلى سورية بعد 2011 من البقاء هناك»، في إشارة إلى القوات الإيرانية المتركزة في هذا البلد.

ولفت إلى أن الدول الثلاث تعمل على إيجاد سبل تحقيق هذه الأهداف.

يأتي ذلك في وقت قال السفير الأميركي لشؤون نزع السلاح روبرت وود، لـ«رويترز»، أمس، إن الولايات المتحدة ستواصل حملة الضغط لأقصى حد على إيران حتى تغير سلوكها، مضيفاً أن بلاده ستبحث عن سبل لفرض مزيد من العقوبات.

وأضاف وود أثناء مغادرته مؤتمر لنزع السلاح تستضيفه جنيف «سنرى إن كان هناك ما يمكننا فعله بشأن العقوبات». وتبادل وود الاتهامات الحادة مع دبلوماسي إيراني أثناء المؤتمر.

في السياق نفسه، أشاد مسؤول أميركي بردة فعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب «الهادئة» تجاه إسقاط الطائرة المسيرة الأميركية من قبل إيران.

وقال مسؤول أميركي: «ترامب تحلى بضبط النفس الشديد في رده على إسقاط الطائرة المسيرة، وعلى إيران ألا تفسر ذلك بأنه ضعف»، حسب ما أشارت وكالة «رويترز».

وأضاف: «لن نبدأ صراعاً مع إيران، وترامب ترك الباب مفتوحاً للدبلوماسية، ولكن إذا واصلت إيران الهجوم علينا فسيكون ردنا حاسماً».

وفي لندن، قال السفير الإيراني لدى بريطانيا، حميد بعيدي نجاد، أمس، إن صيادين إيرانيين عثروا على أجزاء من الطائرة الأميركية المسيرة التي أسقطتها إيران الأسبوع الماضي.

وكان الحرس الثوري الإيراني أسقط طائرة أميركية بدون طيار، الخميس الماضي، مدعياً أنها كانت تحلق فوق المياه الإقليمية الإيرانية، رغم التأكيدات الأميركية بأنها كانت فوق مياه إقليمية دولية.

وبث التلفزيون الإيراني، الجمعة الماضي، صوراً تظهر حطاماً قال إنه للطائرة الأميركية التي تم إسقاطها فوق مضيق هرمز.

كما ردت طهران بشدة، أمس، على العقوبات الأميركية بحق قادتها مشيرة إلى أنها تكشف «كذب» واشنطن بشأن عرض المحادثات وتغلق مسار الدبلوماسية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب في ظل تصاعد حدة التوتر في المنطقة.

وقال حسن روحاني، مخاطباً الإدارة الأميركية خلال اجتماع مع الوزراء تم بثه على الهواء مباشرة «في الوقت ذاته الذي تدعون فيه للتفاوض، تسعون لفرض عقوبات على وزير الخارجية. من الواضح أنكم تكذبون».

وسخر روحاني من المنطق خلف إدراج المرشد الإيراني علي خامنئي على قائمة العقوبات، قائلاً إن ممتلكاته «هي حسينية ومنزل بسيط». وأضاف «فرض عقوبات على ماذا؟ منعه من السفر إلى أميركا؟ هذا لطيف».

وأضاف «كانت هناك فرص لإجراء محادثات بين الطرفين. أنتم لا تسعون للتفاوض. لو أنكم قمتم بذلك لكنا وافقنا». وفي ظل الحراك الدبلوماسي الدولي، دعا مجلس الأمن إلى الحوار للتخفيف من حدة التوتر. أما الصين، فسارعت لدعوة الأطراف المعنية إلى «التهدئة» و«ضبط النفس».

من جهته، أفاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه سيستغل اجتماعه المرتقب مع ترامب خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في اليابان هذا الأسبوع للحض على «حل بنّاء بهدف ضمان أمن إقليمي جماعي».

فرنسا تحذر إيران: انتهاك الاتفاق النووي «خطأ فادح»

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إيران، أمس، من أن انتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015 سيكون خطأ فادحاً.

وقال لودريان لأعضاء في البرلمان «أي انتهاك من جانب إيران سيكون خطأ جسيماً ورداً سيئاً على الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة».

ولفت إلى أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا تسعى جاهدة كي تدرك إيران أنه ليس من مصلحتها خرق التزاماتها في الاتفاق النووي، مشدداً على أن الأوروبيين يعملون معاً لمنع تصعيد الأزمة.

وكان نظام طهران أعلن نكث بعض التزاماته المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وتخزين الماء الثقيل.

وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن طهران ستتجاوز بحلول الغد، الحد المسموح به للاحتفاظ بنحو 300 كغم من اليورانيوم المخصب فقط، بموجب بنود الاتفاق النووي الإيراني الموقع مع قوى عالمية عام 2015.

وبهذه الخطوة تعلن إيران تصعيد تهديداتها النووية إزاء المجتمع الدولي، حيث نقلت وسائل إعلام محلية عن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه لم يعد هناك متسع من الوقت أمام الدول الأوروبية الباقية رهن الاتفاق النووي (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) لكي تنقذ هذا الاتفاق من الانهيار نهائياً.

باريس - وكالات