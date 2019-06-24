كوريا الشمالية: كيم تلقّى رسالة «ممتازة» من ترامب

المصدر: سيؤول - وكالات

تلقّى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون رسالة شخصية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعرب على إثرها عن «ارتياحه» لـ«مضمونها الممتاز»، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أمس، في حين أن المفاوضات بين البلدين لاتزال متعثرة.

وقالت الوكالة إنّ كيم «بعد أن قرأ الرسالة.. قال بارتياح إنّ مضمونها ممتاز»، مشيرة إلى أنّ الزعيم الكوري الشمالي «سيدرس بعناية محتواها المهم، تعبيراً عن تقديره لقدرة الرئيس ترامب على الحكم السياسي وشجاعته الاستثنائية».

ونشرت صحيفة «رودونغ سينمون» الرسمية على صفحتها الأولى صورة يظهر فيها كيم في مكتبه يقرأ الرسالة.

ولم تعطِ الوكالة مزيداً من التفاصيل حول محتوى الرسالة.

وأعلن البيت الأبيض في بيان، أن «الرئيس ترامب بعث رسالة وهناك مراسلة جارية بين الزعيمين».

وأشارت الرئاسة إلى أن سيؤول «تعتبر ذلك أمراً إيجابياً، طالما أن الحوار بين الشمال والولايات المتحدة لايزال يمضي قدماً عبر تبادل الرسائل على أعلى مستوى».

وفي 11 يونيو، أعلن ترامب أنه تلقّى رسالة «رائعة» من كيم، مضيفاً أنه لايزال يثق بالزعيم الكوري الشمالي رغم عدم إحراز تقدم ملموس في مسألة نزع الأسلحة النووية.

واعتبر الأستاذ في جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيؤول يانغ مو-جين، أن التبادل الجديد للرسائل «مهمّ جداً».