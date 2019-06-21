"دمشق -القاهرة".. رحلات برية بأقل من 300 درهم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

دفع ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الكثير من السوريين المقيمين في مصر إلى اللجوء للسفر عن طريق «الطريق البري»، خاصة بعد استئناف الرحلات البرية من دمشق والقاهرة والعكس، رحلة تستغرق بين 17 و22 ساعة وتتراوح تكلفتها بين 1000 و1300 جنيه، أي بتكلفة تقل عن 300 درهم إماراتي، ووجدت إقبالاً من البعض للاطمئنان على ذويهم دون تحمل نفقات السفر بالطائرة.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مسؤول بشركة خاصة في النقل البري بين مصر وسورية، أن خط «دمشق -القاهرة»، بدأ العمل به منذ الأسبوع الماضي، ويهدف إلى تسهيل حركة المسافرين من وإلى دمشق: «في البداية واجهنا عقبات، في دخول الباص السوري إلى مصر، وبعد اتصال الشركة مع الجهات صاحبة الاختصاص في البلدين، تم تجاوز هذه العقبات».

وحسب المسؤولين عن مكتب الشركة في القاهرة، فإن السفر عبر الطريق البري لا تختلف شروطه كثيراً عن الطيران من حيث الحصول على تأشيرة، بالإضافة إلى الأوراق الرسمية، وعلى رأسها «جواز السفر»، وتبدأ الرحلة من الموقف الخاص بالشركة، وتنطلق إلى «نويبع»، ثم يعبر الأوتوبيس البحر الأحمر عن طريق «عبّارة»، ثم يواصل سيره حتى حدود سورية.