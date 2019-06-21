واشنطن تدعو مجلس الأمن لاجتماع "مغلق" بشأن إيران

المصدر: واشنطن -وكالات

دعت الولايات المتحدة، الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع مغلق بشأن إيران، وذلك بعد أن استهدفت إيران طائرة أميركية مسيرة فوق مضيق هرمز، الخميس، وأسقطتها.

ودعت واشنطن المنظمة الدولية إلى عقد الاجتماع المغلق يوم الاثنين المقبل، لبحث آخر التطورات المتعلقة بإيران.

وقالت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في مذكرة لأعضاء المجلس: "سنطلع المجلس على أحدث التطورات فيما يتعلق بإيران، ونقدم المزيد من المعلومات بناء على تحقيقنا في وقائع ناقلات النفط التي حدثت مؤخرا"، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وكان الجيش الأميركي أعلن، الخميس، أن إيران أسقطت طائرته المسيرة بينما كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز، على بعد 34 كيلومترا تقريبا من أقرب نقطة يابسة على الساحل الإيراني.

وقال قائد سلاح الجو في الشرق الأوسط، اللفتنانت جنرال جوزيف جواستيلا: "هذا الهجوم الخطير والتصعيدي غير مسؤول ووقع في محيط ممرات جوية معترف بها قانونا بين دبي في الإمارات ومسقط بعُمان، معرضا المدنيين لخطر محتمل".

وشدد على أن الطائرة المسيرة "لم تنتهك المجال الجوي الإيراني في أي وقت خلال مهمتها"، لافتا إلى أنها سقطت في المجال الجوي الدولي بعد استهدافها.

ونشر البنتاغون رسماً بيانياً يوضح موقع الطائرة على خريطة مضيق هرمز، الذي تمر منه معظم شحنات النفط العالمي.

من جانبه، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، صحة تقارير إعلامية أشارت إلى أنه تراجع في اللحظة الأخيرة عن ضرب أهداف إيرانية، بعيد إسقاط طهران للطائرة الأميركية.