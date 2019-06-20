الإمارات تشارك في اجتماع عربي يبحث التصدي للإرهاب إعلامياً

المصدر: القاهرة - وام

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الـ21 لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، الذي بدأ أعماله أول من أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، الوزير المفوض الدكتور فوزي الغويل.

مثّل الدولة عبدالله الحمادي بالمندوبية الدائمة للدولة لدى الجامعة العربية.

ويناقش الاجتماع، بحسب جدول أعماله، أربعة بنود يتناول الأول متابعة تنفيذ التوصية رقم 9 الصادرة عن الدورة العادية العاشرة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، وهو البند الخاص بدور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب.

ويستعرض البند الثاني التوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول لمديري القنوات الفضائية والإذاعات العربية الرسمية، فيما يتناول البند الثالث متابعة تنفيذ الخطة المرحلية للاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب على مدار خمس سنوات، في حين يستعرض البند الرابع التوصيات الصادرة عن ورشة العمل المتخصصة بشأن توظيف الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بمواجهة خطاب الكراهية والتطرف.