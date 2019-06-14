ترامب: إيران نفذت الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان

المصدر: واشنطن - متابعات الإمارات اليوم

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع «فوكس نيوز»، الجمعة، أن «إيران نفذت الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان».

وأضاف قائلا أن صور ناقلتي النفط تظهر أن إيران «هي من نفذ» التفجيرات.

وشدد ترامب على أن واشنطن لن تسمح لطهران «بامتلاك أسلحة نووية».

وردا على سؤال حول كيفية كبح إيران، قال الرئيس الأميركي: «سنرى».

وتعهد الرئيس الأميركي، بأن «خليج عمان لن يغلق، وإن حدث فلن يستمر ذلك طويلا».

وكان الجيش الأميركي قد نشر في وقت سابق، الجمعة، تسجيلاً مصوراً يظهر الحرس الثوري الإيراني وهو يزيل لغماً لم ينفجر من جانب إحدى ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجمات، فضلاً عن صورة تظهر لغماً فيما يبدو قبل إزالته.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي بيل أوربان، في بيان: «عند الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي اقترب قارب دورية تابع للحرس الثوري الإيراني من الناقلة كوكوكا وجرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس حسب التسجيل المصور».