مقتل 8 عناصر إرهابية في شمال سيناء

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، مقتل ثمانية عناصر إرهابية في محافظة شمال سيناء، شاركوا في هجوم، الأربعاء، تبنّاه تنظيم «داعش» على كمين أمني في المحافظة نفسها.

وجاء في بيان للوزارة «استمراراً لجهود وزارة الداخلية في ملاحقة، وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش، توافرت معلومات حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية داخل مزرعة زيتون بالظهير الصحراوي بمنطقة العبور جنوب العريش».

وأضاف البيان «أثناء محاصرتهم قاموا بإطلاق النيران بصورة مكثفة تجاه القوات، فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مصرع ثمانية عناصر إرهابية».

وأشار البيان إلى العثور في المكان على خمس بنادق آلية، وعبوة متفجرة، وحزامين ناسفين.

وليل الأربعاء، أعلنت الوزارة مقتل 14 عنصراً إرهابياً خلال ملاحقة القوى الأمنية مشتبهين في تورطهم في الهجوم على الكمين الأمني.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم نفسه أن عدداً من العناصر الإرهابية استهدفت فجر الأربعاء كميناً أمنياً جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر، وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة وستة مجندين.