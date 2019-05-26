مقتل 50 مسلحاً من «طالبان» جنوب أفغانستان.. وتحطم مروحية أميركية

المصدر: هلمند - وكالات

ذكرت مصادر عسكرية، أمس، أن 34 مسلحاً على الأقل من حركة طالبان قُتلوا في اشتباكات بين القوات الأفغانية ومسلحي الحركة في إقليم هلمند جنوب أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء.

وأضافت المصادر أن قوات الأمن قتلت مسلحي طالبان في منطقة مارجه بالإقليم.

وبالإضافة إلى ذلك، نفذت قوات الأمن غارات جوية منفصلة في مناطق قلعة موسى ونهر السراج وسانجين، ما أسفر عن مقتل 16 مسلحاً.

وتابعت المصادر «في منطقة قلعة موسى، أسفرت غارتان عن مقتل ثمانية من مسلحي طالبان وتدمير مركبة»، مضيفة أن غارة جوية في منطقة نهر السراج قتلت أربعة من مقاتلي طالبان وأصابت آخر.

ونفذت قوات الأمن غارات جوية مماثلة في منطقة سانجين، ما أسفر عن مقتل أربعة من مقاتلي طالبان وتدمير مركبتين.

من جهة أخرى، أعلن مسؤول أميركي، أمس، عن إصابة ركاب وطاقم مروحية عسكرية أميركية خلال «هبوط صعب» للمروحية في أفغانستان أدى إلى تدميرها بالكامل، فيما «لم تتعرض لأي نيران أو عمل معاد».

وقال العقيد ديفيد باتلر، الناطق باسم القوات الأميركية في أفغانستان، إن طائرة «سي إتش-47» شينوك، اصطدمت بقوة بالأرض أثناء هبوطها لإنزال الركاب خلال مهمة في ولاية هلمند.

وأضاف أن المروحية دمرت بالكامل خلال هبوطها، مشيراً إلى أن ركاب المروحية الأفغان والأميركيين جرحوا لكنهم جميعاً في حالة مستقرة ويتوقع شفاؤهم.