الإمارات تدين الانفجار الذي وقع في مدينة ليون الفرنسية

المصدر: أبوظبي - وام

دانت دولة الإمارات بشدة حادث انفجار طرد مفخخ استهدف أحد شوارع مدينة ليون، بشرق فرنسا، مساء أول من أمس، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها: «إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد ورفضها الدائم لهذه الأعمال التخريبية، التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار فرنسا». وجددت الوزارة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والتخريب، الذي يستهدف الجميع من دون تمييز، بين دين وعرق ، داعية المجتمع الدولي إلى مواجهة هذه الآفة الخطيرة.

وأعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء للمصابين.