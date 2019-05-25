رئيس المجلس العسكري السودانى في القاهرة للقاء السيسي

المصدر: القاهرة - متابعات الإمارات اليوم

وصل إلى القاهرة،مساء اليوم السبت، رئيس المجلس العسكري الإنتقالى السودانى، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، على رأس وفد بطائرة خاصة قادما من الخرطوم فى زيارة لمصر تستغرق ساعات عدة يستقبله خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى.

ويضم الوفد المرافق للبرهان 13 مسؤولا فى المجلس العسكري السودانى وكبار مساعدى البرهان حيث سيلتقى الوفد مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات المصرية إلى جانب الرئيس السيسى لإستعراض آخر التطورات على الساحة السودانية.

وتأتي زيارة البرهان للقاهرة وهي الأولى له خارج السودان بعد توليه رئاسة المجلس العسكري، قبل أيام من إضراب عام دعا إليه تجمع المهنيين السودانيين، الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.

وكان الرئيس المصري عقد قمة تشاورية حول الأوضاع في السودان في حضور بعض الدول الأفريقية في 23 أبريل.

وقال السيسي خلال تلك القمة إن «الحل سيكون من صنع السودانيين أنفسهم، عن طريق حوار شامل جامع، بين القوى السياسية المختلفة في السودان، يؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي توافقي، ويضع تصوراً واضحاً لاستحقاقات هذه المرحلة، ويقود إلى انتخابات حرة ونزيهة».

وأضاف «نحن كدول جوار للسودان ودول تجمع»إيغاد«وكشركاء إقليميين، نتطلع لتقديم العون والمؤازرة للشعب السوداني، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والرخاء الذي يتطلع إليه ويستحقه».

وتأتي زيارة البرهان إلى القاهرة عقب زيارة قام بها نائبه محمد حمدان دقلو، الخميس، إلى السعودية، التقى خلالها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.