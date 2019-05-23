استطلاع: 60% من الناخبين يرون أنه لا ينبغي إعادة انتخاب ترامب

المصدر: واشنطن - د ب أ

أظهر استطلاع للرأي في الولايات المتحدة أن غالبية كبيرة من الناخبين يعتقدون أن الرئيس دونالد ترامب لا يستحق ولاية ثانية.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" عن استطلاع نشرته جامعة مونماوث، بولاية نيوجيرسي، أن 37% فقط من الناخبين يعتقدون أنه يتعين إعادة انتخاب ترامب، مقابل 60% قالوا إنهم يعتقدون أن الوقت حان لأن يكون هناك شخص آخر في البيت الأبيض.

وهذه هي أعلى نسبة من الناخبين تتطلع للتغيير منذ أن بدأت الجامعة طرح هذا السؤال في نوفمبر. وتأتي البيانات قبل أسابيع من الإطلاق الرسمي المتوقع لحملة ترامب لإعادة انتخابه لولاية ثانية.

ووفقا للاستطلاع، فإن شعبية ترامب بلغت 40%، وهو أدنى مستوى لشعبيته على مدار الأشهر الاثني عشر الماضية، والتي تراوحت بين 40 و44%.

ولا تزال شعبية الرئيس مرتفعة بين الجمهوريين، حيث تصل إلى 86%.

وأظهر الاستطلاع تشاؤما عميقا بشأن الاتجاه الذي تسير فيه البلاد، حيث رأى 29% فقط أن الولايات المتحدة على المسار الصحيح، مقابل 63% يرون أنها تسير في الاتجاه الخطأ.

ورغم وجود رغبة قوية في انتخاب بديل لترامب عام 2020، فإن غالبية الناخبين، ما يعادل 56%، يقولون إنه لا ينبغي اتهام ترامب بالتقصير وإجباره على ترك منصبه، بينما يؤيد 39% اتهامه بالتقصير والإقالة.

وأجرت الجامعة الاستطلاع الذي شارك فيه نحو 800 أمريكي في الفترة من 16 إلى 20 مايو الجاري. وذكرت أن هامش الخطأ يصل إلى 5.3%.