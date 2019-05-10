إمام أوغلو يَعِد بثورة لأجل الديمقراطية

المصدر: إسطنبول - وكالات

قال أكرم إمام أوغلو، الذي أبطل فوزه في انتخابات بلدية إسطنبول، هذا الأسبوع، أمس، إنه سيقود «ثورة» من أجل الديمقراطية، بعد إلغاء نتائج اقتراع مثير للجدل، وتحديد موعد انتخابات جديدة الشهر المقبل.

وقال إمام أوغلو: «ما سنقوم به الآن هو معركة من أجل الديمقراطية، وتعبئة من أجل الديمقراطية، ستكون بالطبع ثورة عندما نقوم بها حتى نهايتها».

وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا قد ألغت، الاثنين، نتائج الانتخابات البلدية التي أجريت في 31 مارس، بعد اتهامات من الحزب الحاكم، بزعامة الرئيس رجب أردوغان، بحصول «فساد خطير» في فرز الأصوات.

وقال إمام أوغلو إن «الأعضاء السبعة (في هيئة الانتخابات) سيعتبرهم التاريخ وصمة، لكن تصحيحها من مسؤولياتنا، نواصل المعركة». وطالب حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو رسمياً، أول من أمس، إلغاء تفويض أردوغان لأن المخالفات نفسها التي يزعم حزبه، العدالة والتنمية، أنها حدثت في انتخابات بلدية إسطنبول، شابت الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي.