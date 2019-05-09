غول وداوود أوغلو ينتقدان إلغاء نتيجة انتخابات بلدية إسطنبول

المصدر: إسطنبول – د.ب.أ

قوبل إلغاء اللجنة العليا للانتخابات نتيجة انتخابات مدينة إسطنبول بانتقادات من داخل حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث غرد كل من رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داود أوغلو، والرئيس التركي السابق، عبدالله غول، على موقع «تويتر»، الليلة قبل الماضية، منتقدين هذا الإلغاء.

وقال داود أوغلو: «الانتخابات النزيهة مرساة للديمقراطية ولشعور المواطنين بالانتماء»، مضيفاً أن قرار لجنة الانتخابات «يتعارض مع القانون والتقاليد الراسخة وينتهك هذا الشعور».

أما الرئيس السابق عبدالله جول فكتب يقول: «للأسف، لم نحرز أقل قدر من التقدم».

وكانت لجنة الانتخابات استجابت لطلب من حزب العدالة والتنمية الحاكم وألغت نتائج انتخابات البلدية التي أجريت في 31 مارس الماضي، وذلك بعد أن خسر مرشح الحزب، رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، أمام مرشح المعارضة، أكرم إمام أوغلو.

واتهمت المعارضة أردوغان بأنه مارس علناً ضغطاً على لجنة الانتخابات لإلغاء النتيجة.

وذهبت بعض التقارير الإعلامية إلى أن أحمد داود أوغلو يفكر منذ فترة في إنشاء حزب جديد يمكن أن ينافس حزبه الحالي، العدالة والتنمية.