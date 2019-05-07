«الحرية والتغيير» تتسلم رد «العسكري» السوداني على وثيقتها

المصدر: الخرطوم - وكالات

تسلمت «قوى الحرية والتغيير» في السودان، أمس، رد المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم البلاد، على وثيقة هياكل واختصاصات وسلطات المرحلة الانتقالية.

وقالت مصادر في «قوى الحرية والتغيير» إن رد المجلس العسكري بشأن الوثيقة يوضح قبول المجلس بمبدأ وجود مجلس للسيادة ومجلس آخر للأمن والدفاع (وهو ما كانت لجنة الوساطة بين الطرفين قد طرحته خلال الأيام الماضية).

وأضافت أن رد المجلس شمل تحديد سلطات كل من المجلسين، إضافة إلى مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.

ولفتت إلى أن قوى الحرية والتغيير ستبدأ دراسة الرد لاتخاذ قرار بشأنه.

من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، محمد المهدي حسن، إن وثيقة المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية في السودان شملت نقاطاً إيجابية، وسنرد عليها خلال الساعات المقبلة. وكانت قوى الحرية والتغيير قدمت، الأسبوع الماضي، «وثيقة دستورية» للمجلس العسكري الانتقالي، قالت إنها تشكل رؤية متكاملة بشأن صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية.

ومن أبرز البنود، التي تضمنتها الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية لمدة أربع سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد.

ونصت الوثيقة أيضاً على تشكيل مجلس تشريعي انتقالي من 120 إلى 150 عضواً. وكان المجلس العسكري، الذي يحكم السودان منذ أبريل الماضي، عقب عزل الرئيس، عمر البشير، إثر احتجاجات شعبية عارمة دامت أشهراً، أكد أنه يتفق مع بعض النقاط في وثيقة «الحرية والتغيير»، لكنه يختلف مع بعضها الآخر.

وكان رئيس المجلس العسكري، الفريق عبدالفتاح البرهان، أصدر، أول من أمس، قراراً بتعيين عباس بابكر رئيساً للقضاء، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا».

وأضافت الوكالة أن تعيين بابكر جاء بعد إعفاء سلفه، عبدالمجيد إدريس، من منصبه.

ويأتي القرار الجديد في وقت بدأت فيه السلطات استجواب الرئيس السابق، عمر البشير، على خلفية قضايا تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.