ترامب بعد إطلاق بيونغ يانغ صواريخ: الزعيم الكوري الشمالي لن «يخلف وعده»

المصدر: عواصم - وكالات

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، عن ثقته بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، «لن يخلف وعده»، بعد إعلان كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ أطلقت صواريخ فوق البحر.

وكتب في تغريدة «أي شيء في هذا العالم المثير للاهتمام أمر ممكن، لكنني أعتقد أن كيم جونغ أون يدرك تماماً الإمكانات الاقتصادية العظيمة لكوريا الشمالية، ولن يفعل شيئاً لوضع حد لها». وأضاف «إنه يعرف أيضاً أنني معه، ولا يريد أن يخلف وعده لي. سيكون هناك اتفاق».

يأتي ذلك بعد أطلقت كوريا الشمالية «قذائف قصيرة المدى غير محددة»، نحو البحر قبالة ساحلها الشرقي، أمس، ما دفع كوريا الجنوبية لحث جارتها على «التوقف عن الأفعال التي تزيد التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية». وجاءت أحدث عملية إطلاق بعد اختبار كوريا الشمالية ما وصفته بنظام للأسلحة التكتيكية الموجهة في أبريل.

ويشتبه محللون في أن التصعيد في نشاط بيونغ يانغ العسكري يعد محاولة للضغط على الولايات المتحدة، لتقديم تنازلات في المفاوضات الرامية إلى إنهاء برنامج كوريا الشمالية النووي، بعد فشل قمة بين البلدين في فبراير الماضي. وحثت الرئاسة في كوريا الجنوبية بيونغ يانغ على الكف عن القيام بمزيد من هذه الأفعال، في أحد أشد البيانات لهجة منذ شرعت الكوريتان في جهود للمصالحة أوائل العام الماضي. وقالت المتحدثة باسم الرئاسة في سيؤول في بيان «نشعر بقلق شديد بشأن أحدث إجراء للشمال». وأضافت أنه ينتهك اتفاقاً عسكرياً بين الكوريتين.