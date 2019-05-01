غوايدو يدعو إلى انتفاضة عسكرية.. وفنزويلا تتحدث عن محاولة انقلابية

المصدر: كراكاس - وكالات

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، أمس، إلى انتفاضة عسكرية في البلاد ضد نظام الرئيس نيكولاس مادورو، فيما اعتبرت حكومة الأخير أنها تواجه حالياً «انقلاباً عسكرياً»، وذلك في خضم أزمة سياسية تعصف بالبلاد منذ أشهر.

وفي تسجيل مصور داخل قاعدة جوية بالعاصمة كراكاس يُظهره محاطاً بجنود، تعهد غوايدو بإنهاء نظام حكم مادورو المستمر منذ ست سنوات. وقال غوايدو في التسجيل إن الجنود الذين سيخرجون إلى الشوارع سيتصرفون لحماية دستور فنزويلا.

وحرص غوايدو، الذي عيّن نفسه رئيساً لفنزويلا قبل أشهر عدة، على دعوة المواطنين إلى الخروج إلى الشارع للاحتجاج سلمياً على حكم مادورو.

وقال غوايدو: «شعب فنزويلا، من الضروري أن نخرج إلى الشوارع لدعم الديمقراطية واستعادة حريتنا»، ودعا سكان العاصمة إلى التوجه إلى القاعدة الجوية التي سجل فيها شريط الفيديو. وأضاف «اتخذت القوات المسلحة القرار الصحيح، يمكنها الاعتماد على دعم شعب فنزويلا، ودعم دستورنا».

وفي المقابل، قالت حكومة فنزويلا إن هذا تمرد محدود، وإن غوايدو يسعى لانقلاب.

وقال وزير الإعلام الفنزويلي، خورخي رودريغيز، على «تويتر»، إن الحكومة تواجه مجموعة صغيرة من العسكريين الذين يسعون لتشجيع الانقلاب على حكومة مادورو.

من جهتها، دعت الحكومة الإسبانية إلى تجنّب «حمام دمّ» في فنزويلا، بعد إعلان غوايدو أن «جنوداً شجعاناً» يدعمونه، وتنديد كراكاس بـ«محاولة انقلاب عسكري».