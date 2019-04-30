اليماني: «الحرب الحوثية» أنتجت أسوأ كارثة إنسانية في العالم

قال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، إن اتفاق استوكهولم كان يشكل بارقة أمل للخروج من نفق الحرب وصولاً إلى تأسيس سلام دائم وشامل في اليمن، لافتاً إلى الانقلابيين الحوثيين نكصوا عن تنفيذ التزاماتهم.

واستعرض اليماني خلال لقائه المتحدث الرسمي لشؤون السياسة الخارجية بالكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بالبرلمان الألماني، نيلس شميد، أسباب الصراع في اليمن محملاً ميليشيات الحوثي الانقلابية مسؤولية هذه الحرب، والتي أنتجت أسوأ كارثة إنسانية في العالم، وأكد أن تحقيق السلام يعد أولى أولويات الحكومة اليمنية، وأن يد السلام ستظل ممدودة لإنهاء هذه الحرب.

من جانبه، أكد شميد دعم بلاده للعملية السياسية في اليمن، كما أكد رغبتها في المساهمة بتحقيق السلام في اليمن، ورحب باستئناف البرلمان اليمني عقد جلساته، وانتخاب هيئة جديدة لرئاسة مجلس النواب، معتبراً ذلك خطوة هامة في طريق تحقيق السلام.