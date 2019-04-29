«أبوظبي للتنمية» يودع 250 مليون دولار في بنك السودان المركزي

المصدر: أبوظبي - وام

وقّع صندوق أبوظبي للتنمية، أمس، اتفاقية مع بنك السودان المركزي، يتم بموجبها إيداع 250 مليون دولار، أي ما يعادل 918 مليون درهم، بهدف دعم السياسة المالية للبنك، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان.

وتأتي الوديعة جزءاً من حزمة مساعدات مشتركة أقرتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للسودان، تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار أميركي، لدعم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوداني.

ووقّع الاتفاقية عن جانب «الصندوق»، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، وعن الجانب السوداني مدير عام الأسواق المالية في بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني حسن التوم، وذلك بحضور نائب مدير عام الصندوق، خليفة القبيسي، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وقال محمد سيف السويدي إن الاتفاقية التي تم توقيعها تأتي بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تحرص قيادتنا الرشيدة على دعم الاقتصاد السوداني، والحفاظ على استقراره المالي والنقدي.

وأضاف أن العلاقات بين دولة الإمارات والسودان تعتبر نموذجاً يحتذى في العلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة، مشيراً إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية حريص على تعزيز تلك العلاقات ودعمها، من خلال مواصلة مسيرة تحقيق التنمية الشاملة في السودان، التي بدأها قبل أكثر من ثلاثة عقود.

وذكر السويدي أن الصندوق موّل العديد من المشروعات الاستراتيجية في السودان، التي تركت تأثيراً مباشراً في أفراد المجتمع السوداني، وعززت من مسيرة النمو الاقتصادي في البلاد.

من جانبها، أشادت آمنة ميرغني حسن التوم، بالدعم الذي تقدمه قيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب السوداني، مؤكدة تقدير السودان للجهود التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل مساعدة السودان على النهوض بالاقتصاد وتجاوز التحديات المالية والاقتصادية.

كما أعربت عن شكرها وتقديرها للتعاون الذي أبداه صندوق أبوظبي للتنمية، من خلال هذه الوديعة التي جاءت في توقيت مهم، مشيرة إلى أنها ستعمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

وكان صندوق أبوظبي للتنمية وقّع، في يناير من عام 2017، اتفاقية مع البنك المركزي السوداني، أودع بموجبها 1.470 مليار درهم (400 مليون دولار) في بنك السودان المركزي، للإسهام في دعم التنمية الاقتصادية بالسودان.