«مسام» ينتزع 2321 لغماً في اليمن خلال أسبوع

المصدر: الرياض - واس

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الأخير، من انتزاع 24 لغماً مضاداً للأفراد، و1018 لغماً مضاداً للآليات، و197 عبوة ناسفة و1082 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه 2321 لغماً.

يذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع بلغ 63 ألفاً و719 لغماً زرعتها الميليشيات «الحوثية» الانقلابية، في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.