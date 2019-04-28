رؤساء أجهزة المباحث العرب يطالبون باستراتيجية متكاملة لمواجهة الجرائم الإلكترونية

المصدر: تونس - وام

دعا المؤتمر العربي الـ 17 عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية أمنية مجتمعية متكاملة لمواجهة الجرائم الإلكترونية، بمشاركة الأجهزة الرسمية كافة ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، وذلك لمواجهة خطر الأنشطة الإجرامية في الفضاء الالكتروني.

جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر، أمس، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

ودعا المؤتمر في توصياته الختامية إلى ضرورة إيجاد تشريع وطني خاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على أصحاب المواقع والحسابات الإلكترونية التي يثبت تورطها في جرائم إلكترونية.

كما دعا إلى توفير شبكات وأنظمة حاسوبية حديثة وتحديث الموجود منها لدى إدارة المختبرات والأدلة الجنائية لأهميتها في المساعدة على كشف الجريمة وملاحقة مرتكبيها. وطلب المؤتمر من الأمانة العامة وضع تصور لربط قواعد بيانات البصمات الحيوية بين الدول العربية وإلى إنتاج نشرات ومواد إعلامية توعوية في مجال مواجهة الجرائم الإلكترونية.

كما طلب المؤتمر من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تنظيم ورش عمل في مجال الشبكات والأنظمة الحاسوبية المستخدمة في مجال الأدلة الجنائية.