ترامب يلغي الإعفاءات من عقوبات إيران.. ويتحدى الكونغرس: لا يمكنكم إقالتي

المصدر: عواصم - وكالات

قال الرئيس دونالد ترامب، أمس، إن الكونغرس «لا يستطيع أن يقيله»، بسبب نتائج تقرير المحقق الخاص، روبرت مولر، حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، ومحاولاته عرقلة التحقيق.

وكتب ترامب على موقع «تويتر»، متحدياً الكونغرس: «فقط الجرائم الكبرى والجنح يمكن أن تؤدي إلى إجراءات العزل. لم تكن هناك جرائم من قِبَلي (لا تواطؤ ولا عرقلة)، لذا لا يمكنكم إقالتي». وأضاف أن «الديمقراطيين هم الذين ارتكبوا الجرائم، وليس رئيسكم الجمهوري. تنقلب الطاولة أخيراً على حملة المطاردة».

وفي وقت سابق أمس، قرر ترامب إنهاء الإعفاءات، التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق «صادرات صفر» من الخام في هذا البلد، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

واعتباراً من الثاني من مايو، ستواجه هذه الدول عقوبات أميركية، إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.

من جانبه، قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن المملكة تتابع باهتمام التطورات في أسواق النفط، وستعمل على توافر الإمدادات، وذلك عقب إلغاء الإعفاءات من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني.

وأضاف: «ستقوم السعودية بالتنسيق مع منتجي النفط الآخرين، من أجل التأكد من توافر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، والعمل على عدم خروج أسواق النفط العالمية عن حالة التوازن».