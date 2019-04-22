الإمارات والسعودية تقدّمان 3 مليارات دولار دعماً للسودان

المصدر: أبوظبي - وام

استشعاراً منهما لواجبهما نحو الشعب السوداني الشقيق من منطلق التعاون البناء، ودعماً لجمهورية السودان الشقيقة، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، يصل إجمالي مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار أميركي، منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين وديعةً في البنك المركزي السوداني، وذلك لتقوية مركزه المالي وتخفيف الضغوط عن الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، كما سيتم صرف بقية المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق، وتشمل الغذاء والدواء ومشتقات النفط.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «المبادرات السعودية الإماراتية المشتركة خيّرة في معناها، وسامية في أهدافها، وعميقة في تأثيرها، العمل المشترك الذي تتصدره الرياض وأبوظبي هو لخير المواطن العربي في دعمه لاستقراره وأمانه، كما أنه محفز حقيقي للعمل الجماعي الهادف والإيجابي».