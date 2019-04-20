الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف وزارة الاتصالات في كابول

المصدر: أبوظبي - وام

دانت دولة الإمارات العربية المتحدة حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف وزارة الاتصالات في العاصمة الأفغانية كابول وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان اليوم - إن دولة الإمارات تدين هذا العمل الإرهابي الإجرامي الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار أفغانستان ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأكدت موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها بما يكفل أمن العالم وسلامه.

وأعربت الوزارة عن تعازي دولة الإمارات ومواساتها للحكومة الأفغانية وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء لجميع المصابين جراء هذه الأعمال الإرهابية الآثمة التي تتنافى مع جميع الشرائع السماوية والقيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.