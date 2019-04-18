مصر: الاستفتاء على «التعديلات الدستورية» يبدأ غداً حتى الإثنين

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أمس، موعد تنظيم الاستفتاء بشأن التعديلات الدستورية، التي وافق عليها البرلمان، الليلة قبل الماضية.

وسيُجرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد (19 و20 و21 أبريل)، للمصريين في الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين (20 و21 و22 أبريل) للمقيمين داخل البلاد.

وقال المتحدث باسم الهيئة مخاطباً المصريين، خلال مؤتمر صحافي للجنة العليا للانتخابات: «أنتم مصدر السلطات، مارسوا حقكم في المشاركة السياسية»، مضيفاً «الوطن يناديكم فلبوا النداء»، وذكر أن الاستفتاء يعد من أهم مظاهر الديمقراطية، وتكريساً حقيقياً لما سطّره الشعب المصري في ديباجة الدستور، مشيراً إلى أن المصريين على موعد مع حق دستوري وواجب وطني.

ودعا كل المصريين، ذكوراً وإناثاً، إلى مطالعة التعديلات الدستورية ومن ثم الذهاب إلى مراكز الاقتراع والإدلاء بصوتهم، مبيناً أن «صوتكم أمانة في أعناقكم فلا تكتموا رأيكم».

ووجهت الدعوة أيضاً إلى المصريين المقيمين في الخارج، حيث قال «أنتم سفراء مصر في كل بلدان العالم، هذه فرصتكم للتأكيد على أن حب وطنكم لايزال يسكن قلوبكم في أي مكان كنتم في العالم، فكونوا على عهدنا بكم وشاركوا في الاستفتاء».

وتعهدت الهيئة بإدارة الاستفتاء بنزاهة، وفي إطار قانوني وأخلاقي، تحت أنظار وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.