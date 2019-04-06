ترامب: «لم أقرأ تقرير مولر حتى الآن»

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لم يقرأ حتى الآن تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن العلاقة بين فريق ترامب وبين روسيا خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لترامب.

وكتب ترامب صباح اليوم على موقع «تويتر» إنه لا يعلم إلا الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير.

أضاف ترامب أن لديه الحق في قراءة التقرير إلا أنه لم يفعل ذلك حتى الآن.

وأكد ترامب على أن مولر توصل إلى أنه لم تكن هناك اتفاقات سرية بين فريقه المنخرط في المعركة الانتخابية وبين جهات من روسيا.

وكان المحقق الخاص أنهى تحقيقه قبل أسبوعين وسلم تقريرا سريا لوزير العدل الأميركي ويليام بار، وحتى الآن لم يعلن منه إلا ملخص في أربع صفحات أعده بار.

ويبين الملخص أن مولر توصل إلى عدم وجود أدلة على اتفاقات سرية بين فريق ترامب الانتخابي وبين ممثلين عن روسيا.

وفيما يختص بالسؤال عما إذا كان ترامب أعاق العدالة من خلال إقالته لرئيس مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي» جيمس كومي فإن مولر لم يحسم هذا الأمر وإنما أعطى أدلة على هذا وذاك، ما أعطى بار مبررا للاستنتاج بأنه قد لا توجد اتهامات جنائية للرئيس في هذه النقطة.

وأبدى ترامب ارتياحا تاما بعد نشر ملخص التقرير.