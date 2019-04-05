«الرباعي العربي» يقاطع اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في قطر

المصدر: أبوظبي - وام

أصدرت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، بياناً أعلنت فيه رفض استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي، ومقاطعة الاجتماع.

وجاء في بيان الرباعي أنه «إشارة إلي البيان المشترك، المقدم من الدول الأربع، للأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي، خلال أعمال الجمعية العمومية الـ139 المنعقدة في جنيف، الذي تضمن الاعتراض علي استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد، المزمع عقدها في الدوحة خلال الفترة من السادس إلى العاشر من أبريل الجاري، والإعلان عن مقاطعة اجتماعات الجمعية في حال عقدت بدولة قطر، ما لم تستجب لمطالب الدول الأربع الرامية إلى وقف دعمها للإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وحيث إن دولة قطر لم تبدِ أي تجاوب مع المطالب العادلة للدول الأربع، واستمرت في سياساتها الداعمة للتطرف والإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، فإننا نؤكد عدم مشاركتنا في أعمال الجمعية العمومية المشار إليها أعلاه».