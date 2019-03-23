ترامب يرحب بانتهاء «داعش» ويتوعد مؤيديه بالموت

المصدر: عواصم - وكالات

رحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم بانتهاء وهزيمة «داعش»، واعدا بأن تبقى الولايات المتحدة «يقظة» حيال التنظيم المتطرف.

وقال ترامب في بيان «يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة، (بالتعاون) مع حلفائنا في التحالف الدولي... وبينهم قوات الأمن العراقية وقوات سورية الديموقراطية، حررت كل الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم في سورية والعراق، مئة في المئة».

وأضاف ترامب «سنبقى يقظين... حتى هزيمة التنظيم أينما كان، سنواصل العمل مع شركائنا وحلفائنا لسحق الإرهابيين المتطرفين تماما».

وتابع «إلى جميع الشبان على الإنترنت الذين يؤمنون بدعاية تنظيم»داعش«، الموت ينتظركم إذا انضممتم اليهم».

وأعلنت قوات سورية الديموقراطية اليوم القضاء التام على «داعش» بعد السيطرة على آخر جيوبه عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، لتطوي بذلك نحو خمس سنوات نجح خلالها التنظيم المتطرف في إثارة الرعب.

ورفعت قوات سورية الديموقراطية "قسد" المدعومة من التحالف الدولي بقيادة أميركية رايتها الصفراء على مبنى داخل آخر بقعة كانت تحت سيطرة التنظيم في بلدة الباغوز.

وقال مدير المركز الإعلامي في "قسد" مصطفى بالي «تعلن قوات سورية الديموقراطية القضاء التام على التنظيم وخسارته لأراضي سيطرته بنسبة مئة في المئة».

ووصفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي «تحرير آخر بقعة خاضعة لسيطرة داعش» بأنها «منعطف تاريخي» في وقت قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إن «خطراً كبيراً زال عن بلادنا» معتبراً في الوقت ذاته أن «التهديد لا يزال قائماً والكفاح ضد المجموعات الإرهابية يجب أن يستمر».