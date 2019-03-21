الإمارات والأرجنتين توقّعان اتفاقية للتدريب الدبلوماسي ومذكرة تفاهم

المصدر: بوينس آيرس – وام

استقبل رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري، بحضور رئيس وزرائه ماركوني بينيا، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه إلى الأرجنتين، والتي تم خلالها التوقيع على اتفاقية للتدريب الدبلوماسي، ومذكرة تفاهم.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والأرجنتين، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان العلاقات الوطيدة، التي تجمع دولة الإمارات والأرجنتين، والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات.

من جانبه، رحب ماوريسيو ماكري بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكداً الحرص على تطوير أوجه التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات، مشيداً بمكانة الإمارات الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما التقى سموه وزير العلاقات الخارجية والأديان الأرجنتيني، خورخي فوري، في بوينس آيرس، حيث تبادل الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى الأرجنتين، وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، على ما تشهده العلاقات بين الإمارات والأرجنتين من تطور ونمو، والحرص المستمر على تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة.

من جانبه، رحب وزير العلاقات الخارجية والأديان الأرجنتيني بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين، والمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وعقب اللقاء، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وخورخي فوري، اتفاقية التدريب الدبلوماسي بين البلدين.

كما شهد سموه، ووزير العلاقات الخارجية والأديان الأرجنتيني، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وكالة أنباء الإمارات (وام)، ووكالة أنباء الأرجنتين (تيلام).

كما تسلم سموه من فوري رسالة خطية، موجهة من قبل رئيس الأرجنتين إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يدعوه فيها لزيارة جمهورية الأرجنتين. كما التقى سموه رئيس مجلس النواب في الأرجنتين، إيميليو مونزو.