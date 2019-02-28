وزيرة البيئة الألمانية تتنكر في شكل ذئب.. والسبب!

أكدت وزيرة البيئة الألمانية، سفينيا شولتسه، استمرارها في الدفاع عن الذئاب في ألمانيا، ضد نيران الصيادين، وضد المطالبات التي يوجهها البعض بالسماح بالصيد الشرعي للذئاب لمنعها من مهاجمة الحيوانات المنزلية.

في إطار هذا الدفاع تنكرت الوزيرة في شكل ذئب خلال تجولها في مبنى الوزارة في مدينة بون اليوم، حيث التُقطت صورة لها أثناء جولتها في الوزارة وهي تضحك ممسكة بأحد موظفي الوزارة الذي تنكر في زي فتاة ترتدي قبعة حمراء، معروفة في القصص الشعبية بتعرضها لخطر الذئاب.

ونشرت الوزيرة، العضو بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، صورتها على حسابها بموقع تويتر، وذلك بمناسبة مهرجان شعبي، اعتاد فيه الألمان في ولاية شمال الراين فيستفاليا لبس زي تنكري.

وحملت الوزيرة في الصورة لافتة تتدلى من عنقها مكتوب داخلها حول صورة لمرمى لتصويب الرصاص: «من فضلك لا تقتلني»، في الوقت الذي يعلن فيه الموظف المنتحل شخصية الفتاة ذات القبعة الحمراء: «لست خائفا من الذئب».