فلسطين تشيد برفض ألمانيا للاستيطان

دعا رئيس حكومة تسيير الأعمال في السلطة الفلسطينية رامي الحمدالله، أمس، ألمانيا للقيام بدور فعال ضد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.

وأكد الحمدالله، في بيان عقب لقائه في رام الله وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني، أندرياس ميشاليس، ضرورة الضغط الدولي على إسرائيل للتراجع عن مخططاتها في تهجير سكان التجمعات الفلسطينية وهدم بيوتهم، خصوصاً في القدس.

وقال إن إسرائيل تسعى بخططها الاستيطانية إلى تقويض حل الدولتين، وفرص إقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافياً.

وثمّن الحمدالله موقف ألمانيا من حل الدولتين ورفضها للاستيطان، مشيداً بدعمها المالي المستمر لفلسطين، ومساهمتها بشكل ملحوظ في دعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، والعديد من القطاعات الحيوية.

رام الله - د.ب.أ